Kocaeli'de teleferik projesinin temel betonu atıldı

Kocaeli'de kente değer katacak çalışmalardan biri olan Kartepe Teleferik projesinde Derbent İstasyonu temel betonu atıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde farklı alanlarda çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente değer katacak prestijli projelere devam ediyor.

Büyükşehir’in önemli çalışmalarından biri olan Kartepe Teleferik Projesi’nde de ekipler yoğun çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak projede, Derbent İstasyonu temel betonu atıldı. Eşsiz kent manzarasının yer aldığı bölgede inşa edilen istasyonun kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda olacak. Sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek.

Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise bin 421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.