Kocaeli'de tarihi 'Tavşancıl Evleri'nde çalışmalar sürüyor

Dilovası'nın Tavşancıl Mahallesi'ndeki 700 yıllık evler ve hamamların yenilenme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Geçmişiyle tarih kokan Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisine alınan Tavşancıl Mahallesi'nde 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi'nce yürütülen çalışmalarla 63 tescilli yapının, 10 tanesi tamamlandı, 53 tarihi binanın yenilenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Tarihi evlerin yenilenmesi ve rölöve çalışması devam ederken, Osmanlı hamamında da çalışmalar hızla devam ediyor. Ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın Dilovası İlçesi’nde şehit edildiği ev de restore edilecek.

700 YILLIK TARİHİ EVLERİMİZİ YENİDEN CANLANDIRIYORUZ

Dilovası’nın tarihi bir ilçe olduğunu ve çalışmalarını da bu çerçevede yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası; sanayi kenti, kültür kenti olmasının yanısıra aynı zamanda tarih kenti. Burada; Osmanlı döneminden kalan 700 yıllık tarihi yapılarımız var. Şu anda tek tek yapıların restorasyon çalışmaları devam ediyor. 700 yıllık tarihi evlerimizi yeniden canlandırıyoruz. Binamızda eş zamanlı olarak çalışmalar devam ediyor. Bunun akabinde yine planlamaları bitti. Büyükşehir Belediyemiz’in öncülüğünde sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor. Proje etap etap yapılacak. Birkaç etapta yapılacak ama 100 milyon TL’lik bütçeyi geçiyor. 63 tane tescilli tarihi binamız var. Yahya Kaptan'ın yakalandığı ev de burada, yaşadığı ev de burada. Yahya Kaptan'ın anıtı burada. Dolayısıyla burası bir tarih. Tarihi kentimiz, tarihi bir ilçemiz burası” diye konuştu.