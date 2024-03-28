Kocaeli'de stadyum bağlantı yolunda tamamlanan kısımlar trafiğe açıldı

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda kuzey yan yol, TEM Otoyolu köprüleri ve D-100 köprü altı geçişi araç trafiğine açıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda kuzey yan yol, TEM Otoyolu köprüleri ve D-100 köprü altı geçişi araç trafiğine açıldı. Vatan Caddesi Hyundai fabrikası tarafında terasman dolgu, yağmursuyu imalatları servis yolu geçiş iiçinse asfalt kırım, kazı ve hafriyat imalatları yapılıyor.

30 METRE GENİŞLİKTE DUBLE YOL

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolları İkmal Yapım İşi çalışmaları kapsamında Vatan Caddesi’nde (Hyundai tarafı) iyileştirme kazı dolgu ve kaldırım bordür imalatları yapılıyor. D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanacak yolun genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve üzerinde bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, TEM Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılıyor. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. Yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.