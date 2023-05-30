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Kocaeli'de sokaklar kamusal mekanlara dönüşecek

GÜNDEM 30.05.2023, 10:34
Kocaeli'de sokaklar kamusal mekanlara dönüşecek

Kocaeli'de yaya ve çocuk dostu kamusal mekânlara dönüşecek olan sokaklar hem çocuklar hem de aileleri için güvenli hale gelecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Sokak Dönüştürme Prova Uygulama Destek Programı’yla kent sokaklarını, yayalar, çocuklar ve aileler için yaşanabilir alanlara dönüştürecek.

Sokaklar, yaya ve çocuk dostu kamusal mekânlara dönüşerek hem çocuklar, hem de aileleri için güvenli hale gelecek.

İLK UYGULAMA KÖRFEZ ESENTEPE’DE

Program kapsamında ilk olarak Körfez Esentepe Mahallesi’nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı İlkokulu ve çevresi seçildi. Okul çevresindeki motorlu araç hâkimiyetinde olan sokakları, yaya ve özellikle de çocuk kullanımını önceliklendiren kapsayıcı ve güvenli kamusal mekânlara dönüştürmek hedefleniyor. Saha çalışması nisan ayında başlayan program kapsamında projenin tüm paydaşları ile Uygulamalı Veri Toplama çalışması yapıldı. Çalışma ile projenin ileriki süreçler için yapılacak işlere ait bilgilerin hangi detayda nasıl toplanması ve düzenlenmesi gerektiği ele alındı. Sona doğru gelinen tasarım çalışmasında trafiğe kapanması planlanan yol aksları belirlenerek yaya ve trafik güvenliği açısından uygun bir tasarım anlayışı benimsenip Güvenli Okul Yolu haline getirilmesi amaçlanıyor.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ İŞBİRLİĞİYLE

Program, Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Körfez Belediyesi ile birlikte yürütülen Marmara Belediyeler Birliği, Superpool ve Global Designing Cities Initiative (Global Kent Tasarımı İnisiyatifi) işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

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