Kocaeli'de 'sıfır atık'ta fark yaratanlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sıfır Atık Festivali'nde düzenlenen 'Fark Yaratanlar' panelinde doğayla barışık yaşamanın yolları anlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sıfır Atık Festivalinde panel, söyleşi ve sunumlar devam ediyor.

Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrı Paşa Salonundaki Fark Yaratanlar paneline Türkiye genelinde yaptıkları çalışmalarla farkındalık oluşturan isimler katıldı. Panele katılanlar doğada yaşanan bozulmaların, doğanın bozulan dengesinin insanı da olumsuz etkilediğini ifade etti.

Panele Lisinia Doğa Kurucusu Öztürk Sarıca, Atalık Tohum Sosyal Girişimci Nardane Kuşçu, Anadolu Meraları Kurucusu Durukan Dudu, Otama Kırkpınar Kurucusu Merve Özkorkmaz katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise SDSN Koordinatörü Bahar Özay üstlendi.

STRES OLMADAN TOHUM BİLE ÇATLAMAZ

Programda ilk olarak söz alan Nardane Kuşçu, ‘’Stres olmadan tohum bile çatlamaz. Düşlerin bir sınırı yok, gökyüzündeki hayalleri dünyaya indirmek gerekiyor’’ açıklamasını yaptı.

Bütüncül yönetim üzerinden tarıma bakılması gerektiğini söyleyen Durukan Dudu, ‘’İstanbul’da doğmuş büyümüş biriyim. Özel bir sektörde çalışmak veya devlet kurumlarında çalışmak yerine erken yaşlarda bile insanla doğanın barış içinde yaşadığı topluluklar kurmayı hayal ederdim. İklim değişikliği hareketine o yaşlarda bile aktif olarak dahil oldum. Bütün meselelere bakarken insanın doğaya etkisine bakıyoruz. Buradan yola çıkarak insan bu dünyanın virüsüdür, bir yüktür diyoruz. İnsan olarak yapabileceğimiz tek şey bu yükü azaltmaktır diyoruz. Böyle bir hayatı anlamlı bulmuyorum. Hayır insan olarak daha az yük olmanın ötesine geçip, iyileştirme potansiyelimiz olduğunu gördüm. Yani onarabileceğimizi fark ettim’’ ifadesini kullandı.

BİR FİNCAN KAHVE İÇİN AFRİKA’DA NELER YAŞANIYOR

Güzellik ve kozmetik ürünleri, sıfır atık noktasında kendi macerasını anlatan Merve Özkorkmaz, ‘’Bu macera 10-12 yıl önce yurt dışında okurken başladı. Refah seviyesi çok yüksek ülkelerin çöpe attıklarıyla biz öğrenciler doyabiliyoruz. Afrika’da şehir plancısı olarak görev yaptım. Orada birçok gerçeklikle karşılaştım. Burada keyifle içtiğiniz bir kahve için orada neler yaşandığını gördüm. Ülkeme döndüğümde soframızdaki ürünlerin nasıl temizleneceğini görmeye çalıştık. Kendi tarlamızda tarım yapmaya karar verdik. Üretime çok uzun yıllar uzak kalmışız. Kille bal mumuyla ve tohum yağlarıyla merhem kıvamında bir şey elde ettik ve bunu diş macunu olarak kullandık. Bununla köpürmeden de dişlerimizi temizleyebileceğimiz gördük. Gün içinde neye ihtiyaç duyuyorsak kendimiz yapmaya başladık’’ bilgisini verdi.