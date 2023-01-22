Kocaeli'de 'Sağlık Kent Konutları' yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Sağlık Kent Konutları’nda kısa süre içinde çatı ve cephe imalatlarına başlanacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanları için projelendirilen Sağlık Kent Konutları’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışarak salgın sürecinin atlatılmasında büyük rol oynayan sağlık personeli, evlerine kavuşacakları günü iple çekiyor.

Büyükşehir iştiraklerinden Kent Konut A.Ş. tarafından sağlık çalışanları için hayata geçirilen Sağlık Kent Konutları’nda inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Kartepe’de devam eden projede, evlerin kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken ince imalatlar hızlı bir şekilde yapılıyor. Tüm blokların temel betonunun atıldığı konutlarda kısa süre içinde çatı ve cephe imalatlarına başlanacak.

36 BİN METREKARELİK ALANDA

Sağlık Kent Konutları projesinin toplam arsa alanı 36 bin 93 metrekare, alanın 12 bin 592 metrekaresinde binalar konumlandırılacak. Projenin 7 bin 550 metrekaresi yeşil alan, 915 metrekaresi çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 36 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak.

İçerisinde basketbol sahası, açık hava spor aletleri, pergolalar, oturma grupları, çocuk oyun alanları ve açık otopark bulunacak. Sağlık Kent Konutları, 52 adet 1+1, 350 adet 2+1 ve 100 adet 3+1 daire olarak planlandı. Anahtar teslimi şeklinde planlanan proje 13 blokta 502 daireden oluşacak