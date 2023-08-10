Kocaeli'de 'Sağlık Kent Konutları' Ekim'de teslim

Kocaeli’nin prestijli konut projelerinden biri olan ve sağlık personeli için yapılan Sağlık Kent Konutları’nda ilerleme yüzde 90’ı aştıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında pandemi döneminde büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanları için projelendirilen Sağlık Kent Konutları’nda ilerleme yüzde 90’ları aştı.

Ekim ayında hak sahiplerine dairelerinin teslim edileceği proje, kentin prestijli konut projeleri arasında yer alıyor.

Sağlık Kent Konutlarını inceleyerek değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, sağlık çalışanlarının merakla beklediği müjdeli haberi verdi. Genel Sekreter Gündoğdu’ya Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel, Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, firma yetkilileri ve proje koordinatörleri eşlik etti.

DAİRELER TESLİM EDİLEBİLİR DURUMDA

Sağlık Kent Konutları hakkında değerlendirmelerde bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, inşaat seviyesinin fiziki olarak yüzde 90’lara geldiğini vurguladı. Ekim ayı içerisinde dairelerin hak sahiplerine tesliminin başlayacağını söyleyen Gündoğdu, “Binaları ve dairelerin içini inceledik. Daireler teslim edilebilir duruma gelmiş. Mutfak dolapları takılmış. Kartonpiyerler yapılmış. Gayet güzel, butik dairelerimiz var, 3+1 dairelerimiz var. Dairelerimizin hak sahipleri zaten belli. Dairelerine bir an önce kavuşmak için onlar da heyecanlanıyordur. Daireleri teslim ettiğimizde biz de mutlu olacağız. Pandemi döneminde Tahir Büyükakın başkanımızın talimatıyla sağlıkçılarımız için böyle bir proje gündeme geldi. Kent Konut şirketimiz tarafından yürütüldü bu proje. Şimdiden sağlık çalışanlarımıza ve diğer hak sahiplerine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

36 bin 93 metrekare alanda hayata geçirilen projede 69,86 metrekarelik 1+1, 88,05-98 metrekarelik 2+1, 132,05-135,13 metrekarelik 3+1 daire tipleri bulunuyor.

Projenin 7 bin 550 metrekaresi yeşil alan, 915 metrekaresi çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 036 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak.

İnşaatı hızla devam eden projenin ekim ayında teslim edilmesi planlanıyor.