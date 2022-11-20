Kocaeli'de sağlık çalışanlarının gözü Müdür Pehlivan'da

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, kurum ziyaretleri esnasında yaptığı görüşmelerde, sağlık çalışanlarının banka promosyonu sözleşmesi ile ilgili olarak gözlerinin İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlivan’da olduğunu belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, sorumluluk sahası içerisinde bulunan hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Aile Sağlığı Merkezileriniziyaretlerinde çalışanların sorunlarını dinledi.



Başkan Çeker, sağlık çalışanlarının sorunlarını sahada tespit edip, ilgili makamlar ve sendika Genel Merkezine ilettiklerini ifade etti. Başkan Ömer Çeker, “ Geçtiğimiz hafta 112 AcilSağlık Hizmetleri İstasyonları, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yaptığımız ziyaretlerde, çalışanlar ile görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Sağlık çalışanlarının birinci ağızdan sorunlarını ve isteklerini dinlediklerini belirten Başkan Çeker, “ Sendikal anlayış olarak çalışanların sorunlarını oturduğumuz yerden değil, yerinde dinlemek ana prensibimizdir. Bu manada sağlık çalışanlarımızın ekonomik sorunlar noktasında taleplerini not ettik. Özellikle tüm çalışanlar banka promosyon sözleşmesinin revize edilmesi veya sözleşmenin Fesih edilmesi ile ilgili bizlere talepleri iletmektedirler. İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlivan’ı banka promosyon ihalesi güncellemesi ile ilgili olarak 11 Ağustos tarihinde ziyaret ettik. Bu konuda gerekeni yapacaklarını bizlere ifade etmiştir. Tüm kamu kurumlarında bu manada banka promosyon sözleşmelerinin güncellemeleri veya Fesihler yapılmakta, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğümüzün de bu güncellemeyi yapmasını sağlık çalışanları beklemektedir” dedi.

"PİNOKYO GİBİ OLDULAR"

Başkan Çeker, “ Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan yaklaşık 20 bin çalışanının gözü kulağı İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlivan’dadır. Bu konuda sendikaların yetki ve sorumluluğu yoktur. Bazı sendikalar bu konuda sanki sendikaların bir yaptırım gücü varmış, sanki anlaşmaları kendileri yapıyormuş gibi algı yaratmaları da kandırmacadır. Zaten bazı sendikaların her hafta banka promosyon anlaşması yapıldı, yapılacak gibi söylemleri de havada kalmaktadır. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Bunlar artık pinokyo gibi oldular. Yalan söylemeye doymuyorlar. Burunları uzadıkça uzadı ve artık sağlıkçılar onlara itibar etmemektedirler. Bu konuda tek yetkili İl Sağlık Müdürlüğüdür. İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehivan’dan bu konuda randevu talebimizi ilettik. Son yaşanan gelişmeler ile ilgili en doğru bilgiyi kendisinden öğrenip, tüm sağlık çalışanlarına ileteceğimizi belirtmek isterim” diyerek sözlerine son verdi.