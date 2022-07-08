Kocaeli'de parkomatlara 'bayram' izni

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlar, Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacakKOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Kurban Bayramı boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı.

Bu kapsamda Kurban Bayramı süresince 09 Temmuz Cumartesi gününden 12 Temmuz Çarşamba gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.