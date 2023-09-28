Kocaeli'de onlarca ürün imha edildi!

Kocaeli’de vatandaşa tarihi geçmiş gıda ürünü satacaklardı; Büyükşehir Belediyesi Zabıtası el koydu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, yerel ve zincir marketlere yaptığı anlık denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş onlarca ürünü tespit ederek imha etti.

Kocaeli genelinde huzur, güven ve düzeni tahsis etmek adına önemli çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Gebze bölgesinde de halkın sağlığı ve huzurunun korunmasını ön planda tutuyor. Bu bağlamda Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Bölgesi Grup Amirliği ekipleri; Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde yerel ve zincir marketlere anlık denetimlerde bulunuyor. Denetimlerde özellikle ürünlerin raf etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının eşleşip eşleşmediğini inceleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçip geçmediğini de kontrol ediyor.

ONLARCA ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Yapılan denetimlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan, tüketiciyi yanıltmaya yönelik etiketlerle faaliyet gösteren işletmelere tutanak tanzimi uygulayan ekipler, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürününü ise tespit ederek imha etti. Büyükşehir zabıtası ekipleri, vatandaşın halk sağlını tehdit edecek ürünlere karşı duyarlı olmalarını ve böyle ürünlerle karşılaşmaları halinde 153 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmaları gerektiğini bildirdi.