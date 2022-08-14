Kocaeli'de onlar sahildeyse güvendesiniz!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışan cankurtaranları, vatandaşların sahillerdeki güvencesi konumunda.KOCAELİ (İGFA) - Karadeniz sahilindeki Kandıra ilçesine bağlı plajlarda görevli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, bu zamana kadar 1446 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışan cankurtaranlar, bilgi, birikim ve hareket kabiliyetiyle göz dolduruyor.

CANKURTARANLAR SAHİLLERDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Çarşamba günü başlayan deniz sezonuyla birlikte Kandıra sahillerinde görev yapmaya başladı. Karadeniz sahilleri başta olmak üzere İzmit Körfezi sahillerinde de Kocaeli İtfaiyesi bünyesindeki Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi’ne (KOSKEM) bağlı cankurtaranlar görev yapıyor. 12 plajda vatandaşlara hizmet veren 182 personel, STK katılımcıları ve gönüllü cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları hayata bağlıyor.

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme merkezi haftanın 7 günü hizmet veriyor.

Cankurtaranlar Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca Sahili ve Bayramoğlu Halk Plajında görev yapıyor. Cankurtaranlar bilgi, birikim ve hareket kabiliyetiyle göz dolduruyor.

KURTARMA TATBİKATI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), Kandıra'da denizde kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikat gereği mantarlarla belirlenen güvenli bölge dışında yüzen birinin çırpındığı ve yardım istediği görüldü. Cankurtaranların ihbarı üzerine bölgeye jet-ski sevk edildi. Jet-skideki tim görevlisi tarafından yakalanarak su yüzünde tutulan genç, daha sonra karaya çıkarıldı.