Kocaeli'de önemli eğitim... Mimari yapıda yangın güvenliği anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisleri Odasıyla birlikte ‘Mimarı Yapıda Yangın Güvenliği’ eğitimi düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ve Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) işbirliği ile 'Yangın Yönetmenliği kapsamında Mimarı Tasarımda Yangın Güvenliği' eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde Dr. Gökhan Balık konuşmacı olarak yer aldı. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, ilçe belediyelerinde görevli personel ve odaya bağlı mimarlar katılım gösterdi.

İMO Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, eğitimden beklenilenin yapılarda yangınla mücadele etme konusunda fikir oluşturarak bir nebze daha bilinçli hale gelmek olduğunu belirterek, yapı malzemelerinin ne kadar dayanıklı olduğunu bilerek yaşanacak yangınlarda kayıpların en aza düşürülmesi olduğunu ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, "Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar yapılarda bazı değişikliklere sebep olabilir. Yangın yönetmeliği kapsamında son dönemlerde ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşıyoruz. İtfaiyemize de bu konuyla ilgili çok başvuru geliyor. Yılbaşında ilçe belediyeleri ve odaların katılımıyla bir toplantı yapmıştık. Yangın yönetmeliği kapsamında yaşanan sorunların nasıl çözüleceğine dair bir beyin fırtınası oluşturduk. Toplantılar yapılması gerektiği ve gelişen teknolojiyle çözüm önerileri aranması gerektiği konuşuldu. Büyükşehir Belediyesi olarak biz yangın güvenliğine büyük önem veriyoruz. Projeleri kontrol ederken bu eğitimle beraber eksikleri proje aşamasında bitirebileceğiz. Çıkacak sonuç ile projede yansıması olacaktır" diye konuştu.