Kocaeli'de okul yaptıran hayırseverlere teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Yuvacık Kuran Kursu ve İmam Hatip Orta Okulu'nu ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Yuvacık Kuran Kursu ve İmam Hatip Orta Okulu'nu ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir araya geldi.

“Evlatlarım” diyerek öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Bu kursun yapımında maddi ve manevi destek sağlayan hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki kursumuz nice hafızların yetişmesine, memleketimize ve milletimize hizmet edecek nice güzel insanlar yetişmesine vesile olur” dedi.

“BAŞARILI VE GÜZEL BİR GELECEK DİLİYORUM”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Okul Dernek Başkanı Hikmet Karaaslan ve Okul Müdürü Süleyman Bayar da ziyarette hazır bulundu. Okulun yapımında büyük emekleri olanlara teşekkür eden ve belgelerini kendilerine takdim eden Başkan Büyükakın, “Bir kez daha hayırseverlerimize şükranlarımı iletmek istiyorum. Öğrencilerimize de başarılı ve güzel bir gelecek diliyorum” ifadelerini sarf etti. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.