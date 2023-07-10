Kocaeli'de o kavşak trafiğe nefes aldıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirmeyi hedeflediği Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşak Projesi’nde hummalı çalışma başlatıldı.KOCAELİ (İGFA) - Raylı sistemler, yeni yollar, köprü ve kavşak imalatlarıyla Kocaeli’de ulaşıma rahat bir nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin önemli noktalarından Yeşilova-Solaklar Kavşağı’nda hummalı bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir, “Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşak Projesi” ile bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek.

Büyükşehir’in Kocaeli trafiğinin kilit noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kent içi ulaşımda yolların açılması ve trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefiyle trafik ve ulaşıma dair önemli yatırımları birer birer hayata geçiren Büyükşehir, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşak Projesi’nde hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getirmesi planlanan projede şu an fore kazık, DSM, şev destekleme ve demir donatı imalatlarını yapıyor.

Proje kapsamında D605 İzmit Kandıra yolu üzerinde 2 adet, TEM Otoyol kenarına yapılacak kuzey yan yol için ise 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü yapılacak. 6 adet kutu menfez, 13 adet toprakarme duvar,148 metre istinat duvarı ve 50 metre betonarme duvar inşa edilecek. Yüklenici firma, zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında ise 78 bin metre dsm kolonu, köprü temel ve dayanma yapıları için 5 bin metre kazık imalatı yapacak.

14 KÖPRÜ AYAĞININ 3’ÜNDE TEMEL İMALATI TAMAM

Dev proje için gecesini gündüzüne katan Büyükşehir, Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı kuzey yan yol ve D-605 İzmit-Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 km sıcak kaplama yol, drenaj, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapacak. Proje kapsamında bulunan 14 köprü ayağının 3’ünde temel imalatları bitiren ekipler, prefabrik öngerme kirişlerin üretimini ise tamamladı.

Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşak Projesi kapsamında D-605 İzmit-Kandıra Karayolu üzerinden geçecek iki adet köprülü kavşak ile Kandıra yolundaki trafik akışı kesintisiz hale getirilecek. Sinyalize kavşağın kaldırılmasıyla transit geçişin sağlanacağı yeni düzenleme ile trafik ışıklarında beklenmeden transit geçiş yapılabilecek. Kandıra veya İzmit istikametinden gelen araçlar köprülü kavşakları kullanarak, Yeşilova ve Solaklar Karadenizliler Mahallelerine kolaylıkla beklemeden geçiş yapabilecek.