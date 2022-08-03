Kocaeli'de modern seralar verimi arttırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibe destekli modern seralarda hızla olgunlaşan sebzelerin hasadına başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’in kurduğu modern seralardaki verim üreticiyi sevindirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, pazar değeri yüksek ürün elde edilmesi ve üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği “Seracılığı Geliştirme Projesi” kapsamında, çiftçilere sağlanan yüzde 50 hibeli modern seralarda yetiştirilen mahsulün verimi, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın önem verdiği tarımsal desteklerden biri olan “Seracılığı Geliştirme Projesi” doğrultusunda, geçen yıl il genelinde 70 modern sera yapımı ve 1300 çiftçiye 2000 top sera naylonu desteği verildi.

Kocaeli’de seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde ederek, gelirlerinin artırılması hedeflenen projeden yararlanan üreticiler, yetiştirdikleri ürünlerin hasadına başladı.

MODERN SERALARDA ÜRÜNLERİN VERİMİ ARTTI

Büyükşehir Belediyesince, sıfırdan kurularak 70 çiftçiye teslim edilen 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda toplam 512 metrekare alandan oluşan modern sera kurulumu ile 4 ayrı özelliğe sahip sera naylonu desteği sonrası, yaklaşık 1000 dekar alanda yetiştirilen sebzelerin kaliteli ve verimli olması üreticileri sevindirdi.

Ürünlerin istenilen olgunluğa erişmesiyle seralarda hasat yoğunluğu yaşanıyor. Sabah erken saatlerde üretim sahasına inen işçiler, domates, biber, salatalık, taze fasulye, patlıcan, kabak, kıvırcık ve maydanoz başta olmak üzere sebzelerin hasadını yapıyor. Traktörlere yüklenen ürünler, hale götürülerek satışı gerçekleştiriliyor. Büyükşehir tarafından kurulan modern seralarda yılın 12 ayı ürün yetiştiriliyor. Mahsulün geçen yıllara oranla daha fazla ve kaliteli olması, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu ve sera naylonu desteğini sürdürüyor. Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi veya çiftçi belgesi, seranın bulunduğu arazinin tapu üzerine sera krokisi ve arazi kiralık ise 5 yıllık kira sözleşmesi ile birlikte, 5 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Kocaeli Fuarı içerisindeki Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek.