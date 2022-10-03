Kocaeli'de 'Mobil Atık Merkezleri' yaygınlaşıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında 12 ilçede 80 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi kuruyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle birlikte belirlediği 80 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezleri kuruyor. İlk Mobil Atık Getirme Merkezi ise Başiskele ilçesinde kuruldu.

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ınn öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında, "Kocaeli İli Sıfır Atık Yönetim Sistemi Dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi arasında tanzim edilen Mobil Atık Getirme Merkezlerinin Kurulmasına Dair Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanması, taşınması, işlenmesi, geri kazanımı, geri dönüşümü, bertarafına yönelik altyapının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması iş ve işlemlerinin kalıcı bir yerel yönetim uygulamasına dönüşmesini sağlamak maksadıyla 80 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezleri kuruluyor. İlk Mobil Atık Getirme Merkezi Başiskele ilçesinde kuruldu.

Vatandaşları evlerinde kaynağında ayrı biriktirdikleri geri kazanılabilir atıklar (kağıt, cam, metal, plastik atıklar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık piller ve bitkisel atık yağlar) atıkların ayrı ayrı biriktirilerek geri kazanımının/geri dönüşümünün sağlanması ve halkın bu sisteme dâhil edilmesi amaçlanıyor.