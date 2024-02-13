Kocaeli'de mezarlıklara taş duvar ve tel çit

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık çevrelerine binlerce metre taş duvar ve tel çit inşa etti inşa etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda mezarlık çevresine taş duvar, 12 bin metre de tel çit inşa etti. Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarda, mezarlıkların görünümü kente yakışır hale getirildi.

TOPLAM 76 MEZARLIKTA ÇALIŞMA

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yürüttükleri özenli çalışmalarla son bir yıl içeresinde kent genelindeki toplam 76 mezarlıkta 10 bin metre taş duvar 12 bin metrede tel çitle mezarlıkların çevrelerini düzenledi. Büyükşehir, şehrin çeşitli yerlerindeki mezarlıkların olmayan veya eskiyen çevre duvarlarını yenileyerek güzel bir görünüme sahip olmasını için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.