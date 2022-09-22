Kocaeli'de mazot ve tohum desteğine yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mazot ve tohum desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, yaklaşık 14 bin çiftçiye 2 milyon litre tamamı hibe mazot ve 3 bin üreticiye yüzde 75 hibeli bin 300 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlıyor.

Çiftçilerin büyük ilgi gösterdiği destekler için taleplerin alınmaya başlandığı ilk günlerde, başvuru merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

TOHUM DESTEĞİNDE HİBE YÜZDE 75’E ÇIKARILDI

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, mazot için 60 milyon TL, yem bitkisi tohumu için de 26 milyon TL olmak üzere, çiftçilere toplam 86 milyon TL değerinde destek sağlanıyor. Önceki yıllarda tohum için verilen yüzde 50 hibe desteğinin yüzde 75’e çıkarılması, üreticiler tarafından sevinçle karşılandı.

BAŞVURULARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Mazot ve tohum desteğine yoğun ilgi gösteren çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Özellikle, başvuruların ilk gününde, tarımın yoğun olarak yapıldığı Kandıra ilçesindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren, Yeni Hizmet Binası Çiftçi Başvuru Merkezine akın etti. Yoğunluk nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmaması gerekli önlemleri alan görevliler, üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcıyor.

Başvurular İzmit, Başiskele ve Gölcük ilçelerindeki çiftçiler fuar içindeki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nden, Kartepe, Derince, Körfez, Gebze ve Dilovası’ndaki çiftçiler bulundukları ilçelerin ziraat odalarından, Kandıra’daki üreticiler Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binası Çiftçi Başvuru Merkezi’nden, Karamürsel’deki çiftçiler ise Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 EYLÜL

Başvurular, 30 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin istenen belgelerle birlikte kendisinin müracaat etmesi gerekiyor. Her ilçe ve mahalle için belirlenen farklı başvuru günleri, çiftçilere SMS yoluyla bildiriliyor.

Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, 2022 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgesi ve hayvan işletme tescil belgeleriyle belirlenen yerlere müracaat edebilecek. Belgelerini, 30 Haziran 2022’ye kadar ziraat odalarında güncellemiş olan çiftçiler, mazot desteğinden yararlanabilecek.