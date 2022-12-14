Kocaeli'de mazot alımlarında son gün 15 Aralık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verilen çiftçilerin mazotlarını, 15 Aralık’a kadar belirlenen Petrol Ofislerinden almaları gerekiyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirilen proje kapsamında, yaklaşık 16 bin çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlandı.

Çiftçilerin mazotlarını, 15 Aralık’a kadar belirlenen Petrol Ofislerinden almaları gerekiyor.

Bu arada il genelinde akaryakıt kartlarının dağıtımı tamamlanırken, sağlık sorunları nedeniyle belirlenen merkezlere gidemeyen çiftçilere kartları, görevliler tarafından ikametlerinde teslim edildi.

KOCAELİ’DE EKİLİ ALANLAR ARTTI

Kocaeli’de ekilmedik bir karış toprak kalmaması için üreticilere büyük destekler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, hatırlanacağı gibi geçen yıl 14 bin çiftçiye verilen 2 milyon litre mazotun ardından, bu yıl da 16 bin çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği vermişti. Mazot, gübre ve yem bitkisi tohumu desteğiyle birlikte çiftçiler daha çok araziyi sürüp ekmeye başladı. Kocaeli’de daha önce ekilen 42 bin hektar arazi, 72 bin hektara ulaştı.