Kocaeli'de körfezi kirleten gemiye 8 milyon 415 bin TL ceza

Kocaeli İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen Marshall Adaları bandıralı bir gemiye 8 milyon 415 bin 508 Türk Lirası ceza kesildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler deniz uçağı ve teknelerle denetimlere devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan denetim sırasında denizi kirlettiği tespit edilen Marshall Adaları bandıralı bir gemiye 8 milyon 415 bin 508 Türk Lirası ceza kesildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi’nde yaptıkları denetimler sırasında Dilovası Limanı'nda bağlı Marshall Adaları bandıralı Roadrunner isimli kuru yük gemisinin şaftından yağ kaçağı olduğunu tespit etti.

Ekipler kirliliğe sebebiyet veren gemiye 8 milyon 415 bin 508 TL ceza kesti. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.