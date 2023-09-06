Kocaeli'de kırsalda arazilere ulaşmak daha kolay

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımın yaygın olarak yapıldığı ilçelerin kırsal mahallelerindeki tarla ve bahçe yollarında genişletme ve düzenleme çalışması yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarımın yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerde çiftçilerin arazilerine konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için tarla ve bahçe yollarında genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıyor. İzmit, Kandıra, Körfez, Derince, Kartepe ve Gölcük ilçelerindeki yaklaşık 4000 kilometre yolun, 3685 kilometrelik kısmının reglaj çalışması tamamlandı.

Büyükşehir, tarımsal kalkınmaya ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya yönelik desteklerle üreticilerin her zaman yanında oluyor. Bu doğrultuda tarla ve bahçelerin bağlantı yollarının genişletilmesi ve düzenlenmesi için yoğun bir mesai harcanıyor.

ÜRETİCİLER İSTEDİ, BÜYÜKŞEHİR YAPIYOR

Kocaeli genelinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı kırsal mahallelerde, çiftçilerin üretim alanlarına rahat ve konforlu bir şekilde ulaşabilmeleri için muhtar ve arazi sahiplerinin talebi üzerine İzmit, Kandıra, Körfez, Derince, Kartepe ve Gölcük ilçelerinde tespit edilen toplam 4000 kilometrelik bozuk tarla ve bahçe yolunda genişletme ve düzenleme çalışması başlatıldı.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Kış mevsiminde olumsuz hava şartları ve yağışlar nedeniyle bozulan ve ulaşımda aksamalara sebep olan tarım arazilerinin bağlantı yollarındaki çukurlar dolduruldu, genişletilen yollarda istenmeyen sert kayalıklar kırıldı, tümsekler ise kazılarak düzeltildi. Böylece yollar hem sağlamlaştırıldı hem de güzel bir görünüme kavuşturulmuş oldu. Şu ana kadar tespit edilen 4000 kilometrelik yolun 3685 kilometrelik bölümünün reglaj çalışması bitirildi. Çalışmaların iki ay içinde tamamlanması planlanıyor.