Kocaeli'de kaza geçiren köpek hayata tekrar bağlandı

Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerde Türkiye’ye öncü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kazada bacağı kırılan köpeği tedavi ederek tekrar hayata bağlanmasını sağladı.KOCAELİ (İGFA) - Sokak hayvanlarının refahını önemseyen ve bu anlamda çalışmalar yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokaktaki dostlarımızın tedavileri için tüm koşulları sağlıyor. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasına getirilen ve veteriner hekimlerin yaptığı tetkikler sonucunda arka bacağında ciddi kırık bulunan sokak köpeği başarılı bir operasyon geçirerek sağlına kavuştu.

Prof. Dr. Hakan Salcı'nın gözetiminde uzman hekimler tarafından kan tahlili yapılan ve röntgeni çekilen sokak köpeğinin ayağına plaka takıldı.

İzmit’te kaza geçirip yaralanan sokak köpeği ilk önce vatandaş tarafından özel veteriner kliniğine götürüldü.

Özel veteriner kliniği tarafından sokak köpeğinin genel durumunun çok kötü olduğu söylendi ve uyutulması gerektiği belirtildi. Ancak vatandaşın vicdanı el vermeyerek, sokak köpeğini son bir umut olarak Patilik Sokak Hayvanları Kasabasına getirdi. Acil müdahale sonucu sokak köpeği hayat buldu.

Cerrahi operasyondan sonra ilaç tedavisi de uygulanan sokak köpeğinin 1 hafta müşahede altında tutulacağını aktaran yetkililer, "Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasına getirilen ve arka sağ bacağında kırık bulunan sokak köpeği başarılı bir operasyon geçirerek sağlına kavuştu. Patiliğe ilk getirildiğinde hayati verileri çok düşüktü, 6 aylık kangal sokak köpeği Patilik’te tekrar hayat buldu" bilgisini verdi.