Kocaeli'de kayıp eşyalar muhafaza altında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin n sorumluluk sahasında unutulan eşyalar Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda güvenli bir şekilde muhafaza ediliyorKOCAELİ (İGFA) - Kentin huzur ve güvenliğini sağlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşın unuttuğu ya da kaybettiği eşyalara da sahip çıkıyor.

Bu doğrultuda ekipler, sorumluluk alanlarında bulduğu para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık, kolye vb. değerli parçaları sahipleri gelene kadar güvenli bir şekilde muhafaza ediyor. Eşyalarını unutan vatandaşlar, Büyükşehir Zabıtasının idari binasına başvuruda bulunarak, eşyalarını geri alabiliyor. Ayrıca ortak kullanım alanlarında herhangi bir kayıp eşya bulan duyarlı vatandaşların, eşyaların sahiplerine güvenle ulaştırılması için zabıtaya başvurmaları gerekiyor.

KAYIP EŞYALAR 153’DEN SORGULANABİLİYOR

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda kayıt altına alınan kayıp eşyalar, 153 Çağrı Merkezi’nden sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanlar çoğunlukta oluyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda kayıp ve unutulan her türlü eşya, sahibine ulaştırılmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor.

KARTLAR İPTAL ETTİRİLİYOR

Kayıp eşyalar genel olarak vatandaşların yoğun bir şekilde bulunduğu Marina, Sekapark, Cumhuriyet Bulvarı ve otobüs durakları gibi alanlarda unutuluyor. Sahiplerine ulaştırılan eşyalar yine tutanak ile kendilerine teslim ediliyor. Sahiplerine ulaştırılamayan nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüğü’ne, ehliyet ve ruhsatlar Trafik Ruhsat Müdürlüğü’ne, Kocaelikartlar Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na, banka kartları ile ilgili de bankalara gerekli bilgi verilip müşterilerine ait kredi kartları iptal ettiriliyor.