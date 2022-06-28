Kocaeli'de İzmit'in tarihi sanatla canlandı

İzmit Belediyesi'nin 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri büyük bir coşkuyla devam ederken Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğunun Bir Şehrin Hikayesi: Nikomedia’dan İzmit’e tiyatral dans gösterisi seyirciyi büyüledi.KOCAELİ (İGFA) - Bir Şehrin Hikayesi: Nikomedia’dan İzmit’e izleyenleri büyüledi.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Sanat Akademisi meyvelerini veriyor. 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinin kurtuluşunun 101’inci yılına özel etkinlikler için bir süredir sıkı hazırlık yapan İzmit’in çocuklarından oluşan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Bir Şehrin Hikayesi: Nikomedia’dan İzmit’e tiyatral dans gösterisi ile vatandaşlarla buluştu.

155 dansçının sahne aldığı, yaklaşık 300 kostümün kullanıldığı 80 dakikadan oluşan tek perdelik Bir Şehrin Hikayesi: Nikomedia’dan İzmit’e tiyatral dans gösterisinde Nikomedia’dan günümüze kadar olan süreç sanatla canlandı.

Yoğun yağışa rağmen kalabalık bir kitlenin karşısına çıkan Sahne İzmit, ıslak zemin ve zorlu koşulara rağmen muhteşem bir gösteriye imza atarken vatandaşlardan büyük alkış topladı.

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçen yıldan bu yana kentin kurtuluşunu en yüksek coşkuyla yaşatmak için emek veren ekibi tebrik etti.

Hürriyet ayrıca Denizli’den gelen halk oyunları grubunun da coşkularına ortak olduğunu belirterek, "Ekibimize destek verdiler. Bu çocuklar burada zorlu koşullarda sanat icra etmeye çalıştılar. Bu muhteşem emek, aylarca gösterilen özveri bir kez daha sahneye konsun. İnşallah kapalı bir salonda uygun bir zamanda bu gösteriyi bir kez daha izlemek istiyorum” diye konuştu.