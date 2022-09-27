Kocaeli'de İZAYDAŞ Laboratuvarı’na önemli görev

Kocaeli'de çevre laboratuvarlarını uzaktan denetim sorumluluğu İZAYDAŞ Laboratuvarı’na verildi.KOCAELİ (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çevre Laboratuvarlarını uzaktan denetim sorumluluğu İZAYDAŞ Laboratuvarı’na verildi.

Türkiye’nin atık yönetimindeki lider kuruluşu İZAYDAŞ, atık bertarafı ve enerji üretim faaliyetlerinin yanı sıra laboratuvar hizmetleriyle de göz doldurmaya devam ediyor.

Çevre Ölçüm ve Analizleri Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında, Çevre Laboratuvarlarının katılımının zorunlu olduğu Çevre Referans Laboratuvarı tarafından organize edilen uzaktan denetim faaliyetleri artık İZAYDAŞ Laboratuvarı ve Bakanlık işbirliği ile yapılacak.

Çevre deney alanında Türkiye’de ilk kez ISO 17043 standardından akredite olan İZAYDAŞ Laboratuvarı, Bakanlık ile iş birliği anlaşmasına imza attı.

Genel Müdür Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ ve İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Erkan Baysal ile Bakanlık yetkililerinin katılımlarıyla imzalanan bu anlaşma ile Bakanlık tarafından gerçekleştirilen, uzaktan denetim ve yeterlilik testlerinde İZAYDAŞ Laboratuvarı’na önemli bir görev verilmiş oldu.

MİLLİ KAYNAKLAR YURT İÇİNDE KALACAK

Tecrübeli ve uzman kadrosuyla Türkiye’nin ilk yeterlilik testi sağlayıcısı olarak hizmet veren İZAYDAŞ Laboratuvarı, laboratuvarların katılımının zorunlu olduğu yeterlilik testlerinde çözüm odaklı yaklaşımı ile sektöre öncülük ederken milli kaynakların yurt içinde kalmasını esas alıyor. İZAYDAŞ Laboratuvarı, ülkemizde gerçekleştirilemeyen yeterlilik testleri konusunda birçok yeni projeye de imza atmaktadır.