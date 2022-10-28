Kocaeli'de 'hızlı değil güvenli teslimat' eğitimi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, motosikletli kuryelere yönelik Hızlı Değil Güvenli Teslimat eğitimi düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit ilçesindeki İnterteks Fuar Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bir yerden başka bir yere gitmenin zorlaştığı ve toplu taşımanın önem kazandığı bir dönemden geçildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre salgın sürecinde hayat biçimlerinin değiştiğine işaret eden Vali Yavuz, evden çalışma, dijitalleşme gibi yeni çalışma modellerinin ortaya çıktığını, e-ticaretin artığını ve motosikletli kuryelerin günlük hayata hızlı bir şekilde girdiğini anlattı. Vali Yavuz, motosikletli kuryelerin sağlığını ve can güvenliğini sağlamanın da görevleri arasında yer aldığını kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da proje hakkında bilgi paylaştı.

Daha sonra motosiklet sürüş tekniğini geliştirmek ve meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla motosikletli kuryelere yönelik Hızlı Değil Güvenli Teslimat konulu trafik eğitimi verildi.

Konuşmalar sonrasında Vali Yavuz ve protokol üyeleri, eğitime katılan motosikletli kuryelere kask dağıtarak, günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.