Kocaeli'de hayal denilen teleferik gerçek olacak

Büyükşehir’in Kocaeli’de 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürecek teleferik projesinde zorlu kış şartları altında ana hat taşıyıcı çelik halatlar çekiliyorKOCAELİ (İGFA) - Kartepe’nin zirvesine uzanırken Kocaeli’yi de turizmin zirvesine taşıyacak teleferik projesi, zorlu kış şartlarına rağmen hız kesmeden ilerliyor.

Eşsiz bir manzara eşliğinde keyifli bir yolculuk sağlayacak Kartepe Teleferik Projesinde ana hat boyunca taşıyıcı kablolar çekilmeye başlandı. 9736 m uzunluğundaki taşıyıcı çelik halatların çekilmeye başlamasının ardından sıra test sürüşüne gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kasım ayının son meclis toplantısında 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştürecek teleferik projesinde ana hat taşıyıcı halatların çekilmeye başlandığını ifade etti. Başkan Büyükakın, 331 ila 1421 metre rakıma sahip iki istasyon arasında zorlu doğa koşullarında devam eden çalışmalarda Büyükşehir’in Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Başkanlığıyla İSU ekipleri koordineli olarak çalışıldığını söyledi.

TÜRKİYE’DE İLKLERİN TELEFERİĞİ

Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10’ar kişilik 73 adet kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak.