Kocaeli'de hasarlı ve metruk yapıların yıkımına devam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hasarlı ve metruk binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. Yıkılan binaların enkazları eş zamanlı olarak kaldırılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’deki metruk ve hasarlı binaların yıkımı aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. 1999 Marmara Depremi’nde orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımına yeni bir program kapsamında başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan araç gereç desteğiyle yıkılan binaların enkazları eş zamanlı olarak kaldırılıyor.

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden binaların yıkımlarına başlandı. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğünce 2 adet orta hasarlı bina ile 8 adet metruk bina olmak üzere toplamda 10 adet binanın yıkımı gerçekleştirilecek.

HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Başlayan yıkımlar kapsamında Derince ilçesinde 4 adet, Gölcük ve Körfez ilçelerinde 3 er adet binanın yıkımları yapılacak. Afete Hazır Kocaeli kapsamında yıl içerisinde de yeni programlar hazırlanarak yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam edilecek.