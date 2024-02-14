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Kocaeli'de halk sağlığını tehdit edenlere geçit yok

GÜNDEM 14.02.2024, 12:52
Kocaeli'de halk sağlığını tehdit edenlere geçit yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Gebze’de bir markete yaptığı denetimde ambalajı kurtlanmış süt ürünü tespit etti.KOCAELİ (İGFA) - Halkın sağlığını ve güvenliğini her zaman ön planda tutan Kocaeli Büyükşehir Zabıtası, denetimlerine durmaksızın devam ediyor. Rutin denetimlerin dışında vatandaşların 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla ilettiği ihbarları da anında değerlendiren ekipler, halkın sağlığı ile oynayan işletmelere geçit vermiyor. Bu bağlamda Kocaeli genelinde huzur, güven ve düzeni tahsis etmek adına 7/24 çalışan Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Gebze bölgesinde de halk sağlığını korumaya yönelik yaptığı market denetimlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. 

KURTLANMIŞ SÜT ÜRÜNÜ

Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürününü tespit ederek imha etti. Bir markete yaptığı denetimde ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.

KANTİNLER DE DENETLENDİ

Ekipler marketlerin dışında okul kantinlerine de yönelik sıkı denetimlerde bulunuyor. Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar başta olmak üzere fiyat tarifesi ve hijyen gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşın halk sağlını tehdit edecek ürünlere karşı duyarlı olmalarını isteyen ekipler, böyle ürünlerle karşılaşmaları halinde 153 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

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