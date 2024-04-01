Kocaeli'de hafta sonunda teleferik keyfi

Kocaelili vatandaşlar Büyükşehir Belediyesince yapılarak hizmete açılan teleferiği kullanmak için hafta sonunda Kartepe’ye akın ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizm merkezi Kartepe’de inşa edilen Teleferik Hattında seferler başladı. Vatandaşlar hafta sonu İzmit Körfezi ve Sapanca manzaraları eşliğinde Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için teleferiğe akın etti.

GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLDİLER

Kocaeli’nin kış turizminde önemli bir merkezi olan Kartepe’de inşa edilen ve şehrin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi hafta başında vatandaşların hizmetine açıldı. İlk günden vatandaşlar ücretsiz bir şekilde teleferik hizmetinden yararlanmak ve Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için Derbent istasyonuna akın etmişti. Hafta sonunda da manzara değişmedi. Güzel havayı fırsat bilen Kocaelililer yine Derbent istasyonuna akın etti.

İSTASYON ÖNÜNDE UZUN KUYRUK

Cumartesi günü sabah erken saatlerde, pazar günü ise öğlen saatlerinde vatandaşlar Derbent istasyona koştu. Derbent istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştu. Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşan vatandaşlar unutulmayacak bir deneyim yaşadı.