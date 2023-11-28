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Kocaeli'de gençlik hizmetleri için durmak yok

GÜNDEM 28.11.2023, 10:42
Kocaeli'de gençlik hizmetleri için durmak yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençler için ayrıcalıklı bir tesisi Yeşilova’ya kazandırıyor. TFF eski başkanı merhum Hasan Doğan’ın isminin verildiği tesiste çalışmalar son sürat devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kültürel ve sanatsal etkinliklerden sportif aktivitelere kadar gençliğe yönelik projelerde dur durak demeden çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yeşilova Mahallesi’ne modern bir gençlik merkezi kazandırıyor. Kocaeli’yi geleceğe taşıyacak projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir, Yeşilova’da bulunan spor tesisine ait  mevcut yapıyı yıkarak, yerine gençlerin daha konforlu ve güvenli bir ortamda ders çalışabilmeleri için gençlik merkezi inşa edecek.

DUVAR İMALATLARI TAMAM

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde devam eden çalışmalarda inşaatın ilerleme oranı yüzde 36 seviyesine ulaştı. Zemin kat, 1. normal kat, 2. normal kat ve çatı piyesi olarak planlanan yapıda zemin kat ve 1. normal katların duvar imalatı tamamlandı. Çatı katı kolon kalıp çalışmasına devam eden ekipler, diğer katlarda da planlanan rutin imalatlarını sürdürüyor.

Yeşilova Hasan Doğan Gençlik Merkezi tamamlandığında amatör spor kulüplerinin önemli bir eksiği giderilmiş olacak. 946 metrekareden oluşan yapının zemin katında idari ofis, 8 adet kulüp odası, 4 adet soyunma odası, soyunma odaları içerisinde duş, tuvalet, personel odası, temizlik odası, malzeme odası ve yıkama-kurutma odası yer alıyor.

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