Kocaeli'de geçici işçilerin beklediği müjdeli haber geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 383 geçici personelden yasal engeli olmayanları kadroya alacaklarını açıkladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kurum çalışanlarını ve ailelerini mutlu eden bir karara daha imza attı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Başkan Büyükakın, 383 geçici personelden yasal engeli olmayanları kadroya alacaklarını açıkladı.

DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞACAKLAR

Alınan karar sonrası geçici olarak çalışan ve sözleşmeleri 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren işçiler, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren Belde A.Ş.’de daimi işçisi statüsünde çalışacak. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında görev yapan geçici işçiler kararı sevinçle karşıladı.

Başkanlık makamında işçi temsilcilerini ağırlayan Başkan Büyükakın, alınan kararın Büyükşehir ve çalışanlar ile aileleri için hayırlı olmasını diledi. Geçici işçileri daimi kadroya almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, Büyükşehir personelinin özveri ile çalışarak kentin geleceğine katkı sunduğunu vurguladı. Görüşmede Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Hasan Aydınlık da hazır bulundu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

Başkan Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi şu şekilde duyurdu: “İşçi kardeşlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, kurumumuzun da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 383 geçici personelimizden yasal engeli olmayanları kadroya alıyoruz. İşçilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun.”