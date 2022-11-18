Kocaeli'de Gebze Millet Bahçesi’ne yakın mercek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ağaçlandırma politikalarının önemine vurgu yaparken, Millet Bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarının da arttığını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Dünya liderleri Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nda (COP) bu küresel soruna çare ararken, diğer bir taraftan da somut çalışmaların yapılması da özellikle vurgulandı.

Daha yeşil bir dünya için kentlere düşen sorumlulukların da her fırsatta dile getirildiği dünya gündeminde, ağaçladırma politikalarının da önemine vurgu yapılıyor.

Bu tartışma yapılırken Türkiye’de ise yerel yönetimler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde kentlere kazandırılan ve yapımı devam Millet Bahçeleri çok önemli bir konuma geldi.

Gebze’de de 400 bin metrekare alana yapılan Millet Bahçesi, bölgenin gerek sosyal gerekse yeşil alan kapasitesine yeni bir soluk ve ivme kazandıracak.

Gebze Millet Bahçesi’nin son durumunu yerinde inceleyen ve bilgi alan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “7 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağımız, 7’den 70’e herkesin nefes alacağı, insanımızın doğa ile buluşup, keyifli vakit geçireceği millet bahçemizi en kısa zamanda tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine alacağız” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün de hazır bulunduğu incelemede, projenin son durumu hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gebze’mize ve bölgemize çok yakışacak Millet Bahçesi projemizi yakından inceledik. Millet Bahçemizle birlikte daha yeşil bir Kocaeli için çalıştığımızı ifade de etmek isterim. Bizim diğer bir önemli çabamız kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yukarılara çekmektir. Millet Bahçelerimiz işte bu hedefe de çok önemli bir katkı sunuyor” dedi.