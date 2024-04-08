Kocaeli'de Gebze Millet Bahçesi’ne 5 km yol
Büyükşehir ekipleri, inşa süreci devam eden Gebze Millet Bahçesi’nde 5 km’lik iç yolların inşasını gerçekleştiriyorKOCAELİ (İGFA) - Gebze’ye yeni bir nefes ve yeni bir yaşam alanı kazandıracak olan Gebze Millet Bahçesi’nin inşası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, eski askeri kışla alanı üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi’nde iç yolların yapım çalışmalarını sürdürüyor.
TOPLAMDA 5 KM YOL
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında Gebze Millet Bahçesinin içerisine 5 kilometre uzunluğunda yol inşa ediliyor. Şuana kadar 2 kilometre yolun asfaltı serildi ve bu uzunluktaki yola 3 bin metre uzunluğunda kaldırım bordür imalatı yapıldı. Geriye kalan 3 kilometrelik kısım için kazı çalışmaları devam ediyor. Ayrıca çalışmalar dahilinde millet bahçesinin içerisine yaklaşık 250 araçlık otopark yapılacak.
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