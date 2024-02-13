Kocaeli'de ‘fiyat listesi’ denetimi

Büyükşehir ekipleri, 1 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmenliği denetimlerini tüm kentte sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yaşayan vatandaşlara huzurlu ve güvenli bir şehir sunmak amacıyla 7/24 sahada olan Büyükşehir Zabıtası, halkı ve esnafları bilgilendirmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu bağlamda ekipler, Ticaret Bakanlığı’nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından denetimlerini sıklaştırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmelik değişikliği nedeniyle lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde ‘fiyat listesi’ denetimi yapıyor.

BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Denetimlerde müşterilerin görebileceği bir yerde ve masalarda menü fiyatlarını bulundurma zorunluluğunun getirildiğini hatırlatan ekipler, yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi konusunda işletmelere uyarıda bulundu.

Bu kapsamda düzenlemeye konu olan lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunan işyerlerinde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara konulması zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, uygulamanın ayrıntıları noktasında ise işyerlerine gerekli bilgilendirmeleri yapıyor.

VATANDAŞTAN ZABITAYA TEŞEKKÜR

Vatandaşlar, haksız rekabeti önlemek amacıyla hayata geçen yönetmeliğin sorunsuz uygulanması adına titiz bir çalışma yürüten Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.