Kocaeli'de Fatih Vadisi, Yuvacık’a çok yakışacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 31 dönümlük alanda inşa edeceği Yuvacık Fatih Vadisi projesinde çalışmalara başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 31 dönümlük bir dönümlük parkı daha kente kazandırıyor. Kocaeli’nin en güzel seyir teraslarından biri olan Yuvacık’ta başlayan Vadi Projesi, kent sakinlerinin gözde mekanlarından biri olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da yakından takip ettiği proje, Yuvacık’ın marka değerini artıracak.

Fatih Vadisi, 31 bin 404 metrekarelik alanda inşa ediliyor. Proje kapsamında sokak fitness alanı, basketbol sahası, 3 adet spor alanı ve futbol sahası sporseverlere hizmet verecek.

Giriş meydanına sahip Fatih Vadisi’nde çocuk oyun alanları, macera oyun alanı, ipli tırmanma alanı ve piknik alanı ailelerin çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri mekanlar olacak.

Bu arada proje kapsamında yapılacak olan meyve bahçesi ve yürüyüş yolu, kent sakinlerinin huzurla vakit geçirebilecekleri alanlar olacak. Diğer yandan vatandaşların araçlarını rahat park edebilmeleri için otopark inşa edileceği belirtildi.