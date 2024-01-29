Kocaeli'de ekipler kar teyakkuzunda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri, 650 personel, 275 iş makinesi ve araçla karla mücadelede etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, yollarda buzlanma olmaması için nöbetteydi.

Kar yağışının yollarda buzlanma ve kapanmaya sebep olmaması için 650 personel, 275 iş makinesi ve araçla tuzlama ve küreme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Karla Mücadele Ekipleri yüksek kesimlerde görülen kar yağışının yolların kapatmaması, vatandaşların ulaşım noktasında problem yaşamaması için 24 saat nöbetteydi. Bıçaklı tuzlama aracı, grayder, kanal kazıyıcı yükleyici, vinç, ekskavatör gibi iş makineleriyle sahada olan Karla Mücadele Ekipleri, 30 bin ton buz çözücü tuz rezervine sahip. 18 adet TIR sahada tuz nakli için çalışırken tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yollar güvenli hale getirdi.

KÖYLERDE TRAKTÖR BIÇAKLARIYLA

Köylerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılıyor. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 40 adet traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutuyor. 24 saat süren iki vardiya ile 275 iş makinesi ve araç ile 650 personel ile kar küreme ve tuzlama çalışması yapılarak ulaşımda olumsuz bir durum yaşanmaması için görev yapılıyor.