Kocaeli'de Derince Tüneli ışıl ışıl oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uluslararası standartlara uygun bir şekilde ışıklandırılan Derince Tüneli, sürücülere güvenli sürüş imkânı sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki aydınlatma çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kocaeli’yi ışıl ışıl parlayan bir kent haline getirmek için yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir ekipleri, bu kapsamda Derince Tüneli’nde aydınlatma çalışması yaptı.

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince Tüneli Aydınlatma İşi kapsamında tüneldeki eski, verimsiz projektörleri sökerek, yerine yüksek verimli LED tünel aydınlatma armatürleri takıyor. Yeni aydınlatma tasarımı sürücülerin tünelin girişini en iyi şekilde görebilmeleri için uluslararası aydınlatma komisyonunun belirlediği CIE 88-2004 standartlarına uygun olarak yapılıyor.

Yeni kurulan otomasyon sistemi ile dış ortamın aydınlık düzeyine göre tünelin girişinin parıltısı ölçülerek tünelin giriş bölgesinin aydınlık düzeyi değişecek ve daha önceden mevcut olan kara delik etkisi ortadan kaldırılacak.

Diğer yandan yeni sistem enerji tasarrufu açısından da fayda sağlayacak. Bu kapsamda Derince Tüneli’nde yıllık en az 270 bin kW enerji tasarrufunun sağlanması planlanıyor.