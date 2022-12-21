Kocaeli'de deprem simülasyon merkezine yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, şehir dışından gelen öğrencilere, deprem farkındalığıyla ilgili uygulamalı eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde SEKA Kültür Alanında hizmet veren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, şehir dışından gelen misafirlerini ağırladı. Zonguldak ve Sakarya’dan gelen öğrenciler, deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili merkezde uygulamalı eğitim aldı.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, deprem bilincini aşılamak ve deprem anında yapılması gerekenleri hatırlatmak üzere eğitimler vermeye devam ediyor. 23 Kasım’da meydana gelen Düzce depreminin ardından Kocaeli dışından gelen ziyaretçiler de merkezde çök-kapan-tutun eğitimi başta olmak üzere depremle ilgili tüm konularda bilgi sahibi oluyor.

7.4 ŞİDDETİNDE KOCAELİ DEPREMİ

Zonguldak ve Sakarya’dan gelen öğrenci gruplarını ağırlayan merkez, katılımcılara deprem bilincinin kazanılması konusunda uygulamalı eğitim verdi. İlk olarak öğrencilere depreme dayanıklı binanın nasıl olması gerektiği anlatıldı. Ev içinin depreme hazırlanması, deprem anı ve deprem sonrası yapılacaklarla ilgili detaylı bilgi verildi. Ardından eğitime katılan öğrencilere 7.2 şiddetindeki Düzce depremi ve 7.4 şiddetindeki Kocaeli depremi simülasyonla birebir yaşatıldı. Eğitim sonrası memnuniyetlerini dile getiren okul personeli ve öğrenciler, böyle bir sistemin, deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olan tüm illerde olması gerektiğini belirtti. Katılımcılara deprem eğitim kitapçığı ve katılım belgesi verildi.