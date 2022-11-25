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Kocaeli'de depoyu dolduran çiftçi tarlanın yolunu tutuyor

GÜNDEM 25.11.2022, 12:56
Kocaeli'de depoyu dolduran çiftçi tarlanın yolunu tutuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tamamı hibe akaryakıt desteğinden yararlanan Karamürsel ve Kandıra’daki çiftçilere mazot destek kartları teslim edilmeye başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, yaklaşık 16.000 çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlıyor.

Bu doğrultuda, Karamürsel ve Kandıra ilçelerindeki üreticilere mazot destek kartları teslim edilmeye başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan mazot desteği, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Traktörlerinin depolarını mazotla dolduran çiftçiler, tarlalarını sürmeye başladı.

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, çiftçilere mazot destek kartları teslim edildi.

Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, İlçe Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık törende yaptığı konuşmada, tüm çiftçilere Başkan Büyükakın’ın selamını ileterek, mazot desteğinin üreticilere hayırlı olması dileğinde bulundu. Özellikle pandeminin başlamasından bugüne Başkan Büyükakın’ın en önemli kırsal kalkınma projelerinden biri olan, mazot, gübre ve tohum başta olmak üzere tarımsal desteklerin artarak devam ettiğini belirten Aydınlık, salgın ve Ukrayna-Rusya savaşının tarım ve hayvancılığın en az savunma, sağlık ve eğim kadar önemli bir alan olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

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