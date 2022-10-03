Kocaeli'de demir boruya sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli'de kafası demir boruya sıkışan köpeği Büyükşehir Belediyesi itfaiyeyi kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Gölcük Değirmendere’de demir boruya sıkışan köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek sağlık kontrolü için veteriner ekiplere teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Gölcük ilçesi Değirmendere Merkez Mahallesinde bir köpeğin demir boruya sıkıştığı ihbarı ile harekete geçti. Olay yerine giden Gölcük İtfaiye Grup Amirliği ekipleri köpeği sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Köpeğin sıkıştığı demir boru hayvana zarar verilemeden taş motoru ile kesildi. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için veteriner ekiplerine teslim edildi.