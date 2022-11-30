Kocaeli'de D-100 yan yolda akış yönü değiştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan D-100 yan yolda trafik akışı İstanbul istikametine doğru olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu’nun İzmit mevkiindeki yan yolda alt ve üstyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

Çalışma kapsamında Kandıra sapağından İstanbul istikametine yan yola geçiş genişletildi. Kandıra sapağından Adliye köprüsüne uzanan yan yolda trafik akışı İstanbul istikametine doğru verildi.

Bin 100 metre uzunluk, 7 metre de genişlik olacak şekilde yenilenen kuzey yan yol genişletme projesi trafik akışını hızlandırdı.

Buna göre altyapı ve üstyapı kapsamında 600 metrekare baskı beton, 1400 metre andezit bordür, 200 metreküp 500 metre bordür taş duvar, 4 bin 500 ton asfalt serimi ve bin 100 metre yağmur suyu hattı yapılarak bölgedeki trafiğin akış yönü değiştirildi.

Ankara yönünden akan trafik yapılan yeni düzenlemeyle İstanbul yönüne doğru hareket edecek. İstanbul yönünden gelip Real AVM yanından Doğu Kışla’ya dönüşler kaldırılacak.