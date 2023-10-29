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Kocaeli'de Cumhuriyet'e koştular... Bayrak açtılar
GÜNDEM 29.10.2023, 17:45
Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümünde 100 dalgıç tarafından İzmit Körfezi'nde 1923 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açıldı.KOCAELİ (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü Kocaeli’de renkli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.
100 dalgıç İzmit Körfezi'nde dev Türk bayrağı açtı.
1923 metrekare büyüklüğündeki bayrak eşsiz bir görüntü oluşturdu.
Bu arada 10 ülkeden bin 86 sporcunun katılımı ile koşu da düzenlendi. Maraton 7’den 70’e kıyasıya mücadelelere sahne olurken Sekapark Uçurtma Tepesi alanında toplanan vatandaşların yoğun ilgiyle takip etti.
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