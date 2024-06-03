Kocaeli'de çiftçilere ücretsiz toprak analizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ’ta kurulan çevre laboratuvarında çiftçilere ücretsiz verilen toprak analizi hizmetiyle tarımsal verimin artırılmasını hedefliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen ücretsiz toprak analizi uygulamasıyla hem tarımsal verimliliğin artırılması hem de yanlış gübreleme sonucu oluşabilecek toprak ve su kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tarımsal kalkınmaya ve üreticilerin refah payının artırılmasına yönelik hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, verimli ve kaliteli üretim için tarıma ve hayvancılığa sağladığı desteklerle her zaman çiftçinin yanında oluyor. Bu doğrultuda İZAYDAŞ bünyesinde kurulan çevre laboratuvarında çiftçilere ücretsiz toprak tahlili desteği sağlayan Büyükşehir, bu hizmetiyle tarımsal verimin artırılmasını hedefliyor.

EKONOMİK KAYIPLAR ENGELLENİYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, il genelinde tarım yapılan tarla, bahçe ve seralardaki analizlerle toprakta bulunan makro ve mikro elementlerin değerleri ölçülerek, hem gübrelemenin daha bilinçli yapılması hem de toprak yapısına göre hangi ürünün daha verimli yetiştirileceği tespit ediliyor. Aynı zamanda ekonomik kayıplar ortadan kaldırılarak, çevreye ve toprak yapısına zarar verilmesinin önüne geçiliyor.

SONBAHAR DÖNEMİNDE YAPILIYOR

Çiftçilerin taleplerini değerlendiren Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendislerince, tarla, bahçe ve seralar başta olmak üzere tüm tarım alanlarından teknik usullere göre toprak örnekleri alınıyor. Alınan numunelerin,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ’ın akredite laboratuvarında analizi yapılıyor. Analiz sonuçları çiftçilere 10 gün içerisinde bildiriliyor. Çıkan sonuca göre çiftçilerin, tarım arazilerinde toprağın değerlerine uygun olarak ürün yetiştirmesi sağlanarak, bilinçli tarımın yaygınlaştırılması hedefleniyor. Büyükşehir, toprak analizlerini sonbahar döneminde veya ekim-dikim öncesinde yapıyor. Çiftçiler; toprak analizinin, verim açısından kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, her türlü tarımsal desteği sağlayan ve her zaman yanlarında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.