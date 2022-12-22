Kocaeli'de çift kaydıraklı aquapark şekillenmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Değirmendere-Halıdere arasındaki inşa edilen sahil parkındaki çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Sahil bandına inşa ettiği parklar ile vatandaşların hayatına sosyal ve kültürel anlamda zenginlik katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu doğrultuda Gölcük Değirmendere-Halıdere arasında inşa edilen parkta yer alan çift kaydıraklı aquaparkın imalatları da önemli ölçüde ilerledi.

Proje kapsamında Halıdere’den Değirmendere’ye uzanan yaklaşık 1000 metrelik yürüyüş yolu ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Restoran binasında da kaba inşaat tamamlanırken, iç kısımlarda son rötuşlar yapılıyor. 2 adet basketbol sahasını tamamlayan ekipler, futbol sahasını ve idari binayı da restore ederek yeniledi. Yine çalışmalar dahilinde 30 araçlık otoparkın yapımı da tamamlandı.

AQUAPARKTA ÇALIŞMALAR İLERLEDİ

Halıdere tarafında bir adet çocuk oyun grubu ve fitness alanını tamamlayarak kullanıma açan ekipler, Değirmendere mevkiinde bulunan mescit ve tuvalet binalarını da tamamlama aşamasına geldi.

Aquaparkın düşme havuzu ile kaydırakların montajı yapılırken, su oyun grubunda aletlerin montajı gerçekleştirildi. Aquapark alanının zemin kaplama çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, içerisinde idari bölümler, duş ve soyunma odalarının bulunduğu binanın kaba inşaatını tamamlamak üzere. Ayrıca proje genelindeki yeşil alanlarda regülaj çalışmaları yapılırken, sulama ve elektrik altyapı imalatlarına devam ediliyor.

PROJEDE NELER VAR?

37 dönüm park alanına sahip olacak projede bin 400 metre sahil yürüyüş yolu, 2 adet çocuk oyun grubu, 2 adet fitness alanı, iki adet basketbol, bir adet futbol sahası, otopark, 384 metrekare kafeterya, mescit ve tuvalet yer alacak.

Projede ayrıca 1 adet spiral kaydıraklı aquapark (2 adet kaydırak, 70 metrekare düşme havuzu), 1 adet sprey action (su parkı) ve 180 metrekare idari bina bulunuyor.