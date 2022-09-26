Kocaeli'de cadde ve yol çalışmalarına yakın mercek

Gebze ve Çayırova’da cadde ve yol çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükakın, “Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda meselelere çözüm üretiyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşın taleplerine uygun olarak eser ve hizmet ürettiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yenileneme çalışmaları süren Çayırova Veysel Karani ve Reysaş caddeleri ile Gebze Mutlu Kent’te yer alan Dicle Caddesi’nde inceleme gerçekleştirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı incelemelerde, bölgede yaşayan vatandaşların çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirmesi üzerine Başkan Büyükakın, “Şehrimizin yeni oluşan ihtiyaçlarını çok iyi biliyor ve görüyoruz. Hemşerilerimiz de bu yöndeki taleplerini bize iletiyor. Bizler de çözüm üreten yönetim olma özelliğimizi kullanarak, hızlıca adımlarımızı atıyoruz. Kentimizin meselelerine odaklanmamız çözüm üzerinedir. Çünkü biz çözüm ve eser üretiyoruz” dedi.

İncelemeler sonrası bir değerlendirmelerine devam eden Başkan Büyükakın, “Tüm kadrolarımızla somut hedeflere odaklanır, icraata ve uygulamalara inanırız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eser ve hizmet bakışını, gayretini ve atılımcılığını örnek alırız. İş üreten kadrolar olarak mazeret üretmez ve netice alacak adımlarımızı atarız. Bizim işimiz bu esaslar üzerinedir. Hedeflerimizi ve vizyonlarımızı gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışır, kafa yorar ve ayağa kalkarak iş yaparız. Hemşerilerimizin de bizden istediği budur” diye konuştu.