Kocaeli'de Büyükşehir adayının seçim aracına taşlı saldırı!
CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’in Seçim Aracına bu sabah bir taşlı saldırı düzenlendi
CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’in Seçim Aracına bu sabah bir taşlı saldırı düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de 31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala, siyasi atmosferde gerilim yükselmeye devam ediyor.
CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’in seçim aracına Derince Çenesuyu mevkiinde taşlı bir saldırı gerçekleşti.
Sabah saatlerinde, Kırman Sokağı'nda gerçekleşen olayda, kimliği belirsiz üç saldırgan, Atasoy Bilgin’in seçim aracına taşlarla saldırdı.
Şans eseri, saldırı sırasında herhangi bir yaralanma olmazken, araç ciddi hasar aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştılar. Henüz saldırganların kimlikleri tespit edilemedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Atasoy Bilgin, “Seçim arifesinde küçük çocukları, gençleri kullanmaları beni derinden üzüyor. Biz kindar gençler değil, bilime, sanata inanan bu yolda ilerleyen gençler yetiştirmek istiyoruz. Onlar ise kindar nesiller yetiştirmek istiyorlar. Karşımızda seçimi bile hazmedemeyen bir güç var. Bu süreçte, elbette ki en çok gençlerimiz adına üzülüyoruz.” dedi. Bilgin, demokratik bir seçim süreci yaşanması gerektiğini vurgulayarak, şiddetin ve provokasyonun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
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