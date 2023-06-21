Kocaeli'de bir plaj daha 'Mavi Bayrak' aldı

Karamürsel Ereğli Kumyalı Plajı, 2023 yılı için ‘Mavi Bayrak’ ödülü almaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Doğaya ve tüm canlılara önem veren birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki mavi bayraklı plajların sayısını da arttırıyor. Gerekli standartların sağlandığı Karamürsel Ereğli Kumyalı Plajı, ‘Mavi Bayrak’ ödülü almaya hak kazandı. Bu kapsamda Kumyalı plajı mavi bayrağına 23 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek olan tören ile kavuşacak.

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olarak biliniyor. Ayrıca bu ödül temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü olarak da nitelendiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de Ereğli Kumyalı Plajı’nda gerekli çalışmaları yaparak, plajı daha donanımlı hale getirdi.

KOCAELİ’DE 9 PLAJ MAVİ BAYRAKLI OLDU

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından koordine edilen ve Türkiye temsilciliği Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen “Mavi Bayrak Programı” kapsamında Kandıra ilçesinde bulunan Cebeci, Bağırganlı, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu Kadınlar, Kovanağzı ve Seyrek Halk Plajları ile Karamürsel ilçesinde yer alan Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Halk Plajları yapılan başvurular sonucunda 2023 yılı için “Mavi Bayrak Ödülü” almaya hak kazandı. Bu plajlar arasında bulunan Ereğli Kumyalı Halk Plajı için ilk defa başvuru yapılmış, yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonucunda bu plaj da Mavi Bayrak ödülüne layık görülmüştü.