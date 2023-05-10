Kocaeli'de Başkan Büyükakın emekçilerle buluştu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de üretim gerçekleştiren VİP Tekstil, Farplas Otomotiv, Kale Oto Radyatör, Kanca Dövme Çelik fabrikalarını ziyaret ederek, emekçilerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fabrikaları geziyor, üretimden istihdama Türkiye’nin kalkınması için mücadele edene herkesle yakından ilgileniyor.

Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca bölgesindeki iş insanlarıyla da buluşan Başkan Büyükakın, üretimden istihdama Türkiye’nin kalkınması için mücadele eden herkesle yakından ilgilenmeye çalışıyor. “Emekçimizin sofrasına konuk oluyoruz” diyerek, “Hoş sohbetleri, ülke ve üretim sevdaları için müteşebbisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Türkiye üreterek büyüyecek, gelişecek ve kalkınacak. Durmaksızın çalışmaya devam edecek” vurgusu yaptı.

“YENİ DÖNEMDE ARTARAK DEVAM EDECEK”

Gittiği her fabrikada Türk sanayisinin yükselişine katkıda bulunan firmalara teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi politikasını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve iş dünyamızın yeni dönem için daha güçlü desteği ile devam edecek” ifadelerini iş dünyası buluşmalarında da özellikle ifade etti. Kadın istihdamının da ne kadar önemli olduğunun dile getirildiği birlikteliklerde USTAM projesinin önemine de vurgu yapıldı. Yaptığı bu ziyaretlerde her defasında Türk sanayicisinin artık başka bir ligin oyuncusu haline geldiğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Yurtdışına ihracat yapan, oralarda rekabet edebilen, kendi tasarımını kendi dizaynı ve kendi imalatını yapabilen gerçekten başka bir ligin oyuncusu haline gelen bir sanayicimiz var artık” dedi.

“TÜRK SANAYİCİ BİZ DE VARIZ DİYOR”

Kale Oto Radyatör Fabrikasında ziyaretlerini değerlendiren Başkan Büyükakın, “Mesela TOGG tartışılıyordu, TOGG’un Türkiye’de üretilmediği tartışmaları vardı. Burada diğer birçok radyatör sisteminin yanında TOGG’un radyatör sisteminin de burada yapıldığını, dizaynının ve imalatını burada yapıldığını öğrenmiş olduk. Bunun gibi başka otomobil fabrikalarında da aynı şeyler yapılıyor. Arkamızda onların örnekleri var. Mesela yine şehrimizdeki Ford fabrikasının belli parçalarının yine burada ihmal edildiğini sevinerek öğrendik. Yine yurtdışına bazı firmalar özellikle Fransa başta olmak üzere buralardan üretim yapıldığını onların üretimi burada yaptırmak durumunda olduklarını gördük. Artık Türk sanayici ve sanayisi biz de varız diyor. Hatta fazla olmaya başlıyor fazla olmaya da devam edecek. İnşallah bu yürüyüş çok daha güçlü bir şekilde devam edecek. Bizim buna zerre kadar şüphemiz. Onun sanayicilerimizle emekçilerimizle bir araya gelip biz yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.