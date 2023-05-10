Son Dakika

Kocaeli'de Başkan Büyükakın emekçilerle buluştu

GÜNDEM 10.05.2023, 13:51
Kocaeli'de Başkan Büyükakın emekçilerle buluştu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de üretim gerçekleştiren VİP Tekstil, Farplas Otomotiv, Kale Oto Radyatör, Kanca Dövme Çelik fabrikalarını ziyaret ederek, emekçilerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fabrikaları geziyor, üretimden istihdama Türkiye’nin kalkınması için mücadele edene herkesle yakından ilgileniyor.

Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca bölgesindeki iş insanlarıyla da buluşan Başkan Büyükakın, üretimden istihdama Türkiye’nin kalkınması için mücadele eden herkesle yakından ilgilenmeye çalışıyor. “Emekçimizin sofrasına konuk oluyoruz” diyerek, “Hoş sohbetleri, ülke ve üretim sevdaları için müteşebbisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Türkiye üreterek büyüyecek, gelişecek ve kalkınacak. Durmaksızın çalışmaya devam edecek” vurgusu yaptı.

“YENİ DÖNEMDE ARTARAK DEVAM EDECEK”

Gittiği her fabrikada Türk sanayisinin yükselişine katkıda bulunan firmalara teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi politikasını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve iş dünyamızın yeni dönem için daha güçlü desteği ile devam edecek” ifadelerini iş dünyası buluşmalarında da özellikle ifade etti. Kadın istihdamının da ne kadar önemli olduğunun dile getirildiği birlikteliklerde USTAM projesinin önemine de vurgu yapıldı. Yaptığı bu ziyaretlerde her defasında Türk sanayicisinin artık başka bir ligin oyuncusu haline geldiğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükakın, ‘’Yurtdışına ihracat yapan, oralarda rekabet edebilen, kendi tasarımını kendi dizaynı ve kendi imalatını yapabilen gerçekten başka bir ligin oyuncusu haline gelen bir sanayicimiz var artık” dedi.

“TÜRK SANAYİCİ BİZ DE VARIZ DİYOR”

Kale Oto Radyatör Fabrikasında ziyaretlerini değerlendiren Başkan Büyükakın, “Mesela TOGG tartışılıyordu, TOGG’un Türkiye’de üretilmediği tartışmaları vardı. Burada diğer birçok radyatör sisteminin yanında TOGG’un radyatör sisteminin de burada yapıldığını, dizaynının ve imalatını burada yapıldığını öğrenmiş olduk. Bunun gibi başka otomobil fabrikalarında da aynı şeyler yapılıyor. Arkamızda onların örnekleri var. Mesela yine şehrimizdeki Ford fabrikasının belli parçalarının yine burada ihmal edildiğini sevinerek öğrendik. Yine yurtdışına bazı firmalar özellikle Fransa başta olmak üzere buralardan üretim yapıldığını onların üretimi burada yaptırmak durumunda olduklarını gördük. Artık Türk sanayici ve sanayisi biz de varız diyor. Hatta fazla olmaya başlıyor fazla olmaya da devam edecek. İnşallah bu yürüyüş çok daha güçlü bir şekilde devam edecek. Bizim buna zerre kadar şüphemiz. Onun sanayicilerimizle emekçilerimizle bir araya gelip biz yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 73
2. Fenerbahçe 31 68
3. Beşiktaş 32 68
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 31 51
6. Kayserispor 32 49
7. Trabzonspor 31 48
8. Konyaspor 32 46
9. Karagümrük 31 44
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 32 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 31 35
14. İstanbulspor 31 35
15. Kasımpaşa 31 34
16. Giresunspor 31 28
17. Ümraniye 31 26
18. Gaziantep FK 31 25
19. Hatayspor 31 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 34 75
2. Rizespor 34 66
3. Sakaryaspor 35 62
4. Pendikspor 34 61
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 34 58
7. Göztepe 34 58
8. Bandırmaspor 34 54
9. Keçiörengücü 34 53
10. Manisa FK 34 53
11. Boluspor 34 49
12. Tuzlaspor 34 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 34 34
15. Altınordu 34 34
16. Erzurumspor 34 33
17. Adanaspor 34 25
18. Denizlispor 34 17
19. Yeni Malatyaspor 34 16
Takımlar O P
1. M.City 34 82
2. Arsenal 35 81
3. Newcastle 34 65
4. M. United 34 63
5. Liverpool 35 62
6. Tottenham 35 57
7. Brighton 33 55
8. Aston Villa 35 54
9. Brentford 35 50
10. Fulham 35 48
11. Chelsea 34 42
12. Crystal Palace 35 40
13. Wolves 35 40
14. Bournemouth 35 39
15. West Ham United 35 37
16. Nottingham Forest 35 33
17. Everton 35 32
18. Leicester City 35 30
19. Leeds United 35 30
20. Southampton 35 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16