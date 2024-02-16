Kocaeli'de Başkan Büyükakın canlarla iftar yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Cem Evi’nde Hızır Orucu açma programına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Cemevi’nde Hızır Orucu açma programına katıldı.

Cemevi başkanı İrfan Yoloğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ve Büyükşehir Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül de katıldı.

“AYRIM GÖZETMEDEN ÇALIŞTIM”

Programda konuşan Başkan Büyükakın, ‘’Ben bu kentin seçilmiş başkanıyım. Bu ana kadar hiç ayrım yapmadan, hangi milletten ve inançtan olduğuna bakmadan çalıştım. Çünkü ben herkesin belediye başkanıyım. Bu anlayışla hareket ediyorum. Bundan sonra da aynı şekilde yol yürüyeceğimizi size ifade etmek istiyorum” dedi.

“ŞEHRİ DEPREME HAZIRLAYALIM”

Asıl olanın hizmet etmek olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Aslında sizin de yolunuza ışık tutan Hz. Peygamber Efendimizin ve onun ehlibeytinin ışığı. Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan, Hz. Fatıma’nın ışığı. Onların ışığı, hepimizin ışığı. Asıl konunun kardeşlik ve sevgi olduğunu unutmayalım. Bizim, kentin kadınları, erkekleri, çocukları, gençleri, yaşlıları, engellileri için beraber yol yürümemiz lazım. Olası bir deprem tehlikesi var. Bu kentin 17 Ağustos 1999 depreminden önce olan binalarını tarattık. Bu memleketin meselesi depreme hazırlanmaktır. Barış içinde, rıza içinde bu dönüşümün nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Bizim artık deprem olduğunda binamız yıkılmamalı. Biz artık buna hazırlanmalıyız. Bunun için de beraber olmalıyız. Onun için hep birlikte el ele olalım bu şehri depreme hazırlayalım. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayalım. Havası kötü olmayan, çevresi yaşanabilir olan, barış ve huzur olan, her isteyenin kendi inancını istediği gibi yaşayabildiği bir şehir, ülkeyi hep birlikte inşa edelim. Bu vesileyle Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin” diye konuştu.